В Армении есть труднопроходимые дороги. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей

В Армении по положению на 12:30 11-го апреля автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, для других типов транспорта – труднопроходим.

В городе Апаран Арагацотнской области и городах Гавар, Мартуни и Варденис Гегаркуникской области идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после интенсивных снегоочистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

«При этом сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами», - говорится в сообщении.