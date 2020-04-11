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В Армении есть труднопроходимые дороги. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей

В Армении есть труднопроходимые дороги. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей

В  Армении по положению на 12:30 11-го апреля   автодороги в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяц закрыт для  грузовых автомобилей, для  других типов  транспорта – труднопроходим.

В городе Апаран Арагацотнской  области и  городах Гавар, Мартуни и Варденис   Гегаркуникской области идет снег.

  Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после    интенсивных снегоочистительных работ   автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

«При этом    сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами», - говорится  в  сообщении.

 

 

 

 

 


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БелТА


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