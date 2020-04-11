На автомагистрали Ереван—иранская граница произошел камнепад

На автомагистрали межгосударственного значения Ереван-иранская граница произошел камнепад

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, 11 апреля в 11:00 на автодороге межгосударственного значения М-2 Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Ирана (км 358+200) из-за камнепада объемом примерно 20 куб.м дорога односторонне закрыта.

«Сотрудники ЗАО "Мегри ДСЭП" осуществили работы по очистке от камней, и дорога за короткое время стала двусторонне проезжей.

Уважаемые водители, просим прощения за неудобства на данном участке и желаем безопасного движения», - говорится в сообщении.