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За прошедшую неделю противник произвел 1200 выстрелов в сторону Арцаха

За прошедшую неделю противник произвел 1200 выстрелов в сторону Арцаха

За период   5-11 апреля  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой. Они   продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 

 


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БелТА

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