В Индонезии вулкан Анак-Кракатау дважды за сутки выбросил столб пепла

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии в пятницу дважды выбросил столб пепла, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на индонезийский Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG). Как сообщили в субботу специалисты, первый столб пепла поднялся на высоту 200 метров, а менее чем через час второй столб - на 500 метров. По оценкам специалистов, облако вулканического пепла двигалось в северном направлении. Представители центра отметили, что выброс пепла продолжался до утра субботы.

Как заявил глава центра Пак Касбани, нынешнее событие было относительно небольшим по сравнению с теми, которые происходили в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Как отмечает издание, военные и полицейские находятся в состоянии готовности, чтобы в случае необходимости провести эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов. В декабре 2018 года на индонезийское побережье обрушилось цунами. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 430 человек, более 1,4 тысячи получили ранения различной степени тяжести. Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.

Как отмечает издание, вулканический остров Анак-Кракатау возник на месте вулкана Кракатау, который был разрушен в результате мощного землетрясения в 1883 году. Тогда в результате извержения были уничтожены 295 городов и селений, погибли свыше 36 тысяч человек, сотни тысяч остались без жилья. Берега Суматры и Явы изменились до неузнаваемости.