Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

В некоторых районах возможен снег, необходимо предпринять меры для защиты сельских хозяйств

В некоторых районах возможен снег, необходимо предпринять меры для защиты сельских хозяйств

В Араратской долине  и  предгорьях,  в  предгорье Вайоц дзора в ночь на 13 апреля температура воздуха возможна в  пределах  0 ... -2 градусов, на поверхности земли — -3 ․․․ -4 градуса.

Как  передает Арменпресс, об этом   на своей странице в Facebook сообщает  глава    Центра гидрометеорологической службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гагик  Суренян.

"Уважаемые фермеры,   в ночь на13 апреля на ночь в Араратской долине  и  предгорьях,  в предгорье Вайоц дзора   в ночь на 13 апреля температура воздуха возможна в  пределах  0 ... -2 градусов, на поверхности земли — -3 ․․․ -4 градуса.  Накройте теплицы и, если возможно, включите обогрев», - написал глава  Гидрометцентра.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что    11 апреля в отдельных районах республики  время от времени  ожидаются осадки, в   горных районах – в  виде  снега. 12-15 апреля погода ожидается без осадков.

В Ереване  11 апреля время от времени ожидается дождь, возможна гроза.  12-15 апреля ожидается погода без осадков.

 


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