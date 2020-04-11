В некоторых районах возможен снег, необходимо предпринять меры для защиты сельских хозяйств

В Араратской долине и предгорьях, в предгорье Вайоц дзора в ночь на 13 апреля температура воздуха возможна в пределах 0 ... -2 градусов, на поверхности земли — -3 ․․․ -4 градуса.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Центра гидрометеорологической службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гагик Суренян.

"Уважаемые фермеры, в ночь на13 апреля на ночь в Араратской долине и предгорьях, в предгорье Вайоц дзора в ночь на 13 апреля температура воздуха возможна в пределах 0 ... -2 градусов, на поверхности земли — -3 ․․․ -4 градуса. Накройте теплицы и, если возможно, включите обогрев», - написал глава Гидрометцентра.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что 11 апреля в отдельных районах республики время от времени ожидаются осадки, в горных районах – в виде снега. 12-15 апреля погода ожидается без осадков.

В Ереване 11 апреля время от времени ожидается дождь, возможна гроза. 12-15 апреля ожидается погода без осадков.