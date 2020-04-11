Президент РА Саркисян направил поздравительные послания Католикосам Гарегину II и Араму I

По случаю праздника чудесного Воскресения Христова президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравления Его Святейшеству Первоиерарху Армянской Апостольской церкви, Католикосу Всех Армян Гарегину II и Католикосу Великого Дома Киликийского Араму I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Саркисян поблагодарил за поздравления, пожелания и молитвы, адресованные ему ранее по случаю праздника Воскресения Христова.

В своем послании Его Святейшеству Гарегину II президент Саркисян, в частности, отметил: «В нынешние неспокойные времена, когда эпидемия нового коронавируса поставила людей перед серьезными медицинскими, социальными и экономическими проблемами, а наши государственные учреждения и соответствующие учреждения делают все возможное для противодействия этой инфекции, общественность в равной степени нуждается в Вашем слове и совте».

В этих условиях Армянская Апостольская Святая Церковь под Вашим покровительством прилагает максимум усилий, чтобы поддержать верующих в Армении, Арцахе и Диаспоре.

Мы желаем сил армянскому государству и, под Вашим покровительством - Святой Церкви, здоровья и безопасности нашему народу».

В послании президента католикосу Великого Дома Киликии Араму I, в частности, говорится: «В нынешние сложные дни, когда люди вынуждены напрячь все силы и прилагать много усилий, в нашей жизни возрастают роль Церкви и Веры.

Пусть благая весть о Святом Воскресении Господа обогатит душу и дом каждого из нас, а для Вас станет источником вашей жизни — во славу Армянской Святой Церкви и безопасность нашего народа во всем мире, Армении и Арцахе».