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Президент РА Саркисян направил поздравительные послания Католикосам Гарегину II и Араму I

Президент РА Саркисян направил поздравительные послания Католикосам Гарегину II и Араму I

По случаю праздника чудесного Воскресения Христова президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравления Его Святейшеству Первоиерарху  Армянской Апостольской церкви, Католикосу  Всех Армян Гарегину  II    и    Католикосу Великого Дома  Киликийского  Араму  I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, президент Саркисян поблагодарил за поздравления, пожелания и молитвы, адресованные ему ранее по случаю праздника Воскресения Христова.

В своем послании   Его Святейшеству Гарегину II  президент Саркисян, в  частности,    отметил: «В нынешние неспокойные времена, когда эпидемия нового коронавируса поставила людей  перед серьезными медицинскими, социальными и экономическими проблемами, а наши государственные учреждения и соответствующие учреждения делают все возможное для противодействия этой инфекции, общественность в равной степени нуждается в Вашем слове и совте».

В этих условиях Армянская Апостольская Святая Церковь под Вашим покровительством прилагает максимум усилий, чтобы поддержать верующих  в Армении, Арцахе и Диаспоре.

Мы желаем сил  армянскому государству и, под  Вашим покровительством -  Святой Церкви, здоровья и безопасности нашему народу».

В послании президента католикосу Великого Дома Киликии Араму I,  в частности, говорится: «В нынешние  сложные дни, когда люди вынуждены напрячь все силы  и прилагать много усилий, в нашей жизни возрастают роль Церкви и Веры.

Пусть благая весть о  Святом Воскресении Господа обогатит душу и дом каждого из нас, а  для  Вас станет источником вашей жизни — во славу Армянской Святой Церкви и безопасность нашего народа во всем мире, Армении и Арцахе».

 

 

 

 


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