От коронавирусной болезни умер 86-летний пациент

В Армении скончался 86-летний гражданин, зараженный коронавирусной болезнью. У него также были сопутствующие хронические заболевания.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян. «У 86-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвердилась двусторонняя пневмония. Кроме того, у него были сопутствующие хронические заболевания», - отметила Алина Никогосян.

Министр здравоохранения РА Арсен Торсян объявил о еще одной смерти, зарегистрированной 10 апреля, на заседании Комитета НС по здравоохранению и социальным вопросам. У 81-летнего гражданина была коронавирусная болезнь, а также тяжелые сопутствующие заболевания.

Таким образом, число погибших от коронавируса в Армении достигло 13.

По состоянию на 11:00 часов 11 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 996, зарегистрировано 7 смертельных случаев (плюс еще один случай). 6484 тестов дали отрицательный результат.

Число выздоровевших пациентов на 11:00 часов 11 апреля увеличилось на 24, и таким образом, излечилось в целом 780 человек.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.