Во Франции обсуждается вопрос о возобновлении чемпионата по футболу и его завершения в июле

Чемпионат Франции по футболу может завершиться в июле.

Как передает Арменпресс, об этом пишет L'Equipe.

По сообщению газеты, организаторы Лиги 1 намерены начать следующий сезон 23 августа, для этого необходимо возобновить уже приостановленный чемпионат. Чемпионат, однако, возобновится, если пандемия коронавируса начнет отступать во Франции.

Ранее сообщалось, что большинство клубов, играющих в Лиге 1, считают, что команды не могут играть, пока ситуация не разрешится. Команды могут продолжить чемпионат снова в июле-августе, в лучшем случае – во второй половине июня. На данный момент клубы несут огромные потери.

Чемпионат Франции по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян