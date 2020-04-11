Состояние одного из коронаинфицированных в Арцахе среднетяжелое, протестированы еще 9 человек

Состояние одного из 5 человек, инфицированных коронавирусом, оценивается как средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

"Состояние одного из 5 инфицированных новым коронавирусом граждан (гражданина Карвачара) оценивается как средней тяжести, так как у него сопутствующие заболевания, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. У изолированных в Арцахе 9 граждан симптомов коронавируса не наблюдается», говорится в сообщении.

В Арцахе протестированы еще 9 человек.

"Круг общения инфицированного гражданина Карвачара уточнен: отбор проб для тестирования проводился у 9 граждан первой группы, находивихся в контакте с ним, результаты исследования которых станут известны позже», - говорится в заявлении министерства.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик: число случаев достигло 5. Все жители села Мирик самоизолировались.

Норайр Шогикян