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Состояние одного из коронаинфицированных в Арцахе среднетяжелое, протестированы еще 9 человек

Состояние одного из коронаинфицированных в Арцахе среднетяжелое, протестированы еще 9 человек

Состояние одного из 5 человек, инфицированных коронавирусом, оценивается как средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

"Состояние одного из 5 инфицированных новым коронавирусом граждан (гражданина Карвачара) оценивается как средней тяжести, так как у него сопутствующие  заболевания, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. У  изолированных в Арцахе  9  граждан  симптомов коронавируса не наблюдается», говорится  в  сообщении.

В  Арцахе протестированы  еще 9 человек.

"Круг общения инфицированного гражданина Карвачара уточнен: отбор проб для тестирования проводился у 9 граждан первой группы, находивихся в контакте с ним, результаты исследования которых станут известны позже», - говорится в заявлении министерства.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик: число случаев достигло 5. Все жители села Мирик самоизолировались.

 

Норайр Шогикян


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