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Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 770

Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 770

В Армении зарегистрировано 29  новых случаев коронавирусной инфекции.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

По состоянию на 11:00 часов  11 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 996,  зарегистрировано 7 смертельных случаев (плюс еще один случай). 6484  тестов дали отрицательный результат.

 Число выздоровевших пациентов на 11:00 часов  11 апреля увеличилось на 24, и таким образом, излечилось в  целом 780 человек.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране  действует режим строгих ограничений.


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БелТА


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