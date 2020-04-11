Число подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 770

В Армении зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

По состоянию на 11:00 часов 11 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 996, зарегистрировано 7 смертельных случаев (плюс еще один случай). 6484 тестов дали отрицательный результат.

Число выздоровевших пациентов на 11:00 часов 11 апреля увеличилось на 24, и таким образом, излечилось в целом 780 человек.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.