Цены на цветные металлы - 10-04-20

ЛОНДОН, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.51% и составила 1467.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.16% и составила 4992.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.53% и составила 1704.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.23% и составила 11523.00 долларов США, цена на олово выросла на 3.08% и составила 15058.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.29% и составила 1898.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17968.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.