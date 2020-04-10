Состоялся телефонный разговор президента РФ с президентом США 

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, проведён обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК плюс» договорённость относительно сокращения объёмов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Д.Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике.

Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции.

Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.