"Айастани Анрапетутюн": благодаря Армении вступит в силу очередная Конвенция Совета Европы

«Конвенция «О доступности официальных документов» в Армении будет действовать посредством мониторинговой группы, состоящей из независимых экспертов.

Ратифицировав этот документ, Армения еще одним правовым актом утвердит общее право на доступность официальных документов. Будет обеспечен высокий уровень прозрачности государственных структур, что, в свою очередь, повысит международный рейтинг демократичности и плюрализма мнений в нашей стране. Подписанием этого документа Армения будет стимулировать международные стандарты в сфере свободы информации, а также будет более интегрирована в правовую систему СЕ, что, в свою очередь, будет способствовать интеграции РА в семью европейских стран.

Дабы не согрешить против истины, следует отметить, что еще в 2003г. Армения своим национальным законодательством обеспечила 95% регулирований, установленных этой конвенцией, принятой Европой в 2009 году.

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