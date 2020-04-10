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Россия в ближайшее время передаст Армении 20 тыс тестов

Россия в ближайшее время передаст Армении 20 тыс тестов

Россия в ближайшее время передаст странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) тест-системы для проведения более 50 тыс. исследований на коронавирус. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу на заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Россия оказывает странам Евразийского союза, а также партнерам из республики Молдова определенное содействие. Мы передали коллегам тест-системы для проведения более 60 тыс. исследований и готовы далее оказывать необходимую помощь. В ближайшее время дополнительно предоставим странам союза тест-системы для проведения более 50 тыс. исследований", - сказала она. 

Кроме того, Армении 10 апреля будут переданы реагенты для 20 тыс. исследований, а Киргизии - 10 инфракрасных термометров для оснащения пунктов пропуска на границах.


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БелТА


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