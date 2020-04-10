Важным компонентом антикризисных мероприятий должно быть представление людям перспектив: Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное обсуждение антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министру доложили о ходе реализации уже утвержденных социальных программ։ в рамках 7-го мероприятия с сегодняшнего дня уже началось предоставление предусмотренного финансового содействия, списки бенефициаров 8-го мероприятия находятся на стадии окончательного уточнения, порядки применения 9-го и 10-го мероприятий находятся на стадии разработки, и после быстрой циркуляции и утверждения со следующей недели эти программы также начнут действовать. Было отмечено, что мероприятия по экономической помощи также находятся в активном процессе, и количество заявок, представленных хозяйствующими субъектами, свидетельствует о положительной динамике программ.

Затем были затронуты проекты мероприятий, разработанных с целью стимулирования инвестиционной политики. В ходе обмена мнениями были обсуждены механизмы реализации инвестиционных программ по принципу сотрудничества между государством и частным сектором, инструменты оценки рисков и гарантий, перспективы развития рынков капитала и представленные в этой связи идеи.

Премьер-министр отметил, что в нынешней ситуации мероприятия по стимулированию инвестиционной политики следует рассматривать в плане обеспечения долгосрочного результата. “Эти программы должны быть направлены не только на поощрение инвестора, но и на экономический рост, развитие инфраструктур, изменение бизнес-мышления. Важным компонентом антикризисных мероприятий должно быть представление людям перспектив, представление того, какие возможности могут быть созданы”, - заметил Никол Пашинян. Глава правительства поручил доработать проект с учетом прозвучавших предложений и представить его на обсуждение.

В ходе совещания были также обсуждены идеи, направленные на повышение эффективности управления государственным имуществом.