IDBank предлагает «Rocket» кредит со скоростью ракеты

IDBank запустил услугу «Rocket кредит», которая позволит Вам не покидая дома получить кредит до 5 миллионов драмов. Услуга доступна как через онлайн-платформу IDBanking.am, так и приложение Idram.

Как сообщает Арменпресс, в любой момент и в любом месте Вам потребуется всего лишь сделать несколько простых шагов, и деньги уже на Вашем счету: без скрытых комиссий, с возможностью перевести сумму кредита на любой другой счёт или карту.

Руководитель отдела маркетинга Банка Татевик Оганесян отметила, что Банк пополнил данным предложением свой цифровой инструментарий с учётом актуальности цифровых инструментов и продуктов в нынешних условиях. «К счастью, мы предлагаем своим клиентам полный спектр дистанционного обслуживания: это более 250 услуг – от совершения платежей, до получения онлайн-кредитов через онлайн-платформу IDBanking.am и приложение Idram. Одним из преимуществ кредита «Rocket» является то, что даже не будучи клиентом Банка, Вы сможете пройти полную дистанционную идентификацию с помощью Idram в процессе подачи заявки и получить кредит, не посещая Банк. Используя сумму кредита, непосредственно через приложение Idram клиенты могут осуществлять коммунальные платежи, производить дистанционную оплату в online и offline торговых центрах, оплачивать услуги и продукты в магазинах посредством QR и NFC», - отметила Татевик Оганесян.

Если у Вас ещё нет приложения Idram, то загрузите его из App Store или Play Market и воспользуйтесь полным дистанционным инструментарием.

Более подробную информацию о кредите «Rocket» можете найти здесь․

Банк контролируется центральным банком Армении.