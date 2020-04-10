Министерство по ЧС Армении сообщает, что 10-го апреля по положению на 18:30 в Армении автодороги в основном проходимы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

В Арагацском районе Арагацотнского региона идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.