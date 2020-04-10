Состояние зараженных коронавирусом 8 граждан критически тяжелое

Восемь из инфицированных коронавирусом в Армении граждан находятся в критическом состоянии. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, представляя полученные сегодня днем данные.

«У нас в критически тяжелом состоянии находится 8 человек, 40 человек - в тяжелом состоянии», - сказал министр.

Он заверил, что каждое утро представляется вся официальная статистика, от общественности ничего не скрывается. Все дела автоматически заносятся в электронную систему.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 937, погибли 12 человек, выздоровели 149 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.