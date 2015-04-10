Предстоящие на 11 апреля мероприятия
18:21, Апрель 10, 2020
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- 10.04-21:34 В настоящее время в МИД зарегистрировано 1870 граждан Армении, желающих вернуться на Родину
- 10.04-21:18 Россия в ближайшее время передаст Армении 20 тыс тестов
- 10.04-20:08 Важным компонентом антикризисных мероприятий должно быть представление людям перспектив: Пашинян
- 10.04-19:19 IDBank предлагает «Rocket» кредит со скоростью ракеты
- 10.04-18:56 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей
- 10.04-18:35 Состояние зараженных коронавирусом 8 граждан критически тяжелое
- 10.04-18:21 Предстоящие на 11 апреля мероприятия
- 10.04-18:17 Оргкомитет не исключает, что пандемия коронавируса повлияет на проведение ОИ в 2021 году
- 10.04-18:15 В отдельных районах Армении время от времени ожидаются осадки
- 10.04-18:07 COVID-19. В мире выздоровело более 336 тыс человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
- 10.04-17:52 В Армении для борьбы с коронавирусом собрано около 887 млн драмов
- 10.04-17:40 IDBank присоединяется к программам по нейтрализации экономических последствий коронавируса
- 10.04-17:35 IDBank присоединяется к программам правительства РА по нейтрализации последствий короновируса
- 10.04-17:31 Азиатские индексы - 10-04-20
- 10.04-17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-04-20
- 10.04-17:27 В Арцахе зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом
- 10.04-17:06 В Армении сделано около 6500 тестов: количество ежедневных тестов увеличится
- 10.04-16:48 Здоровье 2-месячного ребенка, зараженного коронавирусом, в хорошем состоянии: Торосян
- 10.04-16:48 Минздрав Армении предложит правительству продлить чрезвычайное положение
- 10.04-16:30 Пока рано делать выводы: министр призвал не расслабляться при виде малого количества новых случаев
- 10.04-16:29 Из Армении привезли двух инфицированных коронавирусом граждан Грузии. Грузия онлайн
- 10.04-16:26 Медработники, борющиеся с эпидемией коронавируса, в основном финансируются из госбюджета: Торосян
- 10.04-16:04 Мы не можем считать, что распространение коронавируса на 100% приостановлено и угасает: Торосян
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