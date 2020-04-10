Оргкомитет не исключает, что пандемия коронавируса повлияет на проведение ОИ в 2021 году

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио не исключает, что ситуация с коронавирусом может повлиять на проведение соревнований в 2021 году. Такое мнение высказал генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Ранее было принято решение перенести на год проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за коронавируса. После этого стороны пришли к договоренности по поводу новых дат соревнований, Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

"Я не думаю, что кто-то может сказать, удастся ли взять контроль над распространением вируса до июля следующего года, - сказал Муто. - Мы, конечно, не в состоянии дать четкий ответ".

"Мы приняли решение перенести Игры на один год. Это означает, что все, что мы можем сделать, это усердно работать, чтобы подготовиться к проведению Игр. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис", - добавил Муто.