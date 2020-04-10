В отдельных районах Армении время от времени ожидаются осадки

На территории Армении во второй половине дня 10-го, 11-го апреля в отдельных районах время от времени ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега. С 12-15 апреля ожидается погода без осадков.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 10-го и ночью 11-го апреля температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван во второй половине дня 10-го, 11-го апреля время от времени ожидается дождь, также вероятна грозa. С 12-15 апреля ожидается погода без осадков.