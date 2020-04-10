COVID-19. В мире выздоровело более 336 тыс человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 622 тыс 49. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 97 тыс. Число выздоровевших более 366 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 468 тыс 895 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 16 тыс 697 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 157 тыс 22. Количество новых случаев за день - более 3 тыс. Число смертности в Испании составляет 15 тыс 843 человек.

В Италии число инфицированных - 143 тыс 626 человек, число летальных исходов - 18 тыс 279. В Германии - 118 тыс 235 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 2 607. Во Франции - 117 тыс 749 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 12 тыс 210.

В Китае - 81 907 и всего 42 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 336 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 68 тыс 192 человека. Общее число летальных исходов составляет 4 232 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 65 тыс 077, в Турции - 42 тыс 382, в Швейцарии - 24 тыс 172, в Бельгии - 26 тыс 667.

В Грузии зарегистрировано 230 случаев заражения коронавирусом, в России - 11 тыс 917, число летальных исходов - 94.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 2 990 человек, здесь зарегистрировано 14 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 2 512 человек, смертность - 6 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 118 человек. Однако число инфицированных низкое – 1 699.

Число инфицированных в Ираке - 1 232, смертность - 69. В Кувейте зарегистрирован 1 летальный случай, 993 случаев заражения. Первый случай зарегистрирован в Йемене. Заболевший прибыл из ОАЭ.

Китай направил в Казахстан группу медиков для борьбы с эпидемией COVID-19

Правительство Китая по приглашению правительства Казахстана направило в Казахстан группу медицинских экспертов для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В состав группы, сформированной Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, вошли 10 экспертов, которые были отобраны в районе.

Эксперты в области пульмонологии, интенсивной терапии, инфекционных болезней и традиционной китайской медицины представляют несколько синьцзянских больниц и региональный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Китайские эксперты поделятся со своими казахскими коллегами опытом в профилактике, диагностике и лечении COVID-19 и проведут обучение для местных медиков, представителей ведомств здравоохранения и социальных работников.

Китайская делегация привезла с собой груз медицинских изделий, переданных в дар Казахстану Синьцзян-Уйгурским АР: 49,6 тыс одноразовых масок, 4800 масок N95, 2000 комплектов защитной одежды и два аппарата неинвазивной вентиляции легких.

В США сделали свыше 2 миллионов тестов на коронавирус: Трамп

Президент Дональд Трамп сообщил в четверг о том, что в США проведено уже свыше двух миллионов тестов на коронавирус. Глава государства заявил об этом во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

«Сегодня я сообщаю, что мы провели в Соединенных Штатах 2 миллиона тестов», - сказал президент, добавив, что тесты, проводимые в США, являются «очень сложными и высокоточными».

«Другие страны смотрят на то, что мы делаем, и наша деятельность в сфере тестирования, безусловно, является самой высокоточной и лучшей, чем где-либо», - подчеркнул президент.

Трамп также рассказал журналистам о том, что сейчас американские врачи тестируют 19 видов терапии для лечения коронавируса, и еще более 26 видов терапии готовятся к испытаниям.

Президент считает, что США уже достигли пика заболеваемости, «и в некоторых случаях мы движемся вниз», добавил Трамп.

План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около 400 млн долларов

Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса собрал уже 396,5 млн долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совбеза ООН, состоявшемся в ночь на пятницу, 10 апреля.

Назвав уже собранную сумму пожертвований, глава всемирной организации напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.

О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме двух млрд долларов на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 "в самых уязвимых странах мира", Гуттериш объявил на своей странице в Twitter 25 марта.

Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции. Как отмечает информагентство AFP, заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.

По словам дипломата, роль Совета Безопасности ООН в этой борьбе очень важна, поскольку этот орган может способствовать смягчению последствий пандемии COVID-19 для "мира и безопасности".

В то же время Антониу Гутерриш отметил, что воодушевлен поддержкой, которую получил его призыв к прекращению огня по всему миру на фоне пандемии COVID-19. "От Южной Америки до Африки и от Ближнего Востока до Азии мы наблюдаем, как конфликтующие стороны предпринимают некоторые первоначальные шаги для борьбы с пандемией и прекращения насилия", - отметил он.

С другой стороны, генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в этой связи соблюдать осторожность.

Таджикистан закрыл границу для иностранцев

Власти Таджикистана ввели временный запрет на въезд и выезд из страны граждан всех иностранных государств с целью недопущения проникновения в страну коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД республики.

"В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "данные ограничения не применяются в отношении дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан".

Журналистов перед брифингами Трампа обязали сдавать экспресс-тесты на коронавирус

Представители СМИ, которые посещают брифинги президента США Дональда Трампа, будут сдавать тесты на коронавирус. Об говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что каждый перед брифингом будет сдавать экспресс-тест на коронавирус. Результаты придут до начала брифинга", - отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от Трампа или вице-президента Майкла Пенса.

Количество журналистов на брифингах Трампа теперь жестко регламентировано, корреспонденты сидят друг от друга на расстоянии.

В Таиланде 15 из 77 провинций закрыли въезд из-за коронавируса

Пятнадцать провинций Таиланда из 77 закрыли въезд и ограничили передвижение граждан в связи с эпидемией коронавируса, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Пятнадцать провинций страны, 12 на юге и три на северо-востоке, закрыли въезд и ввели контроль выезда и передвижения граждан по своей территории. Еще в одной провинции, Чонбури на восточном побережье Таиланда, закрыт курортный город Паттайя", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

На всей территории Таиланда из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует комендантский час с 22.00 до 4.00. В целях борьбы с распространением инфекции закрыты все торговые центры, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек, и предприятия сферы общественного питания, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В ряде провинций и в столице страны Бангкоке введен запрет на продажу алкогольной продукции.

В Германии шоколадный пасхальный заяц носит съедобную защитную маску на мордочке

Поступивший в продажу в Германии шоколадный пасхальный заяц со съедобной защитной маской на мордочке и в халатике медсестры из белого шоколада спровоцировал бурные дискуссии в интернете. Одни считают эту шоколадную фигурку удачной шуткой, другим она представляется безвкусной и пошлой.

На фабрике кондитерских изделий Wawi, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, известие о том, как был воспринят их пасхальный шоколад, вызвало шок и удивление. "Мы хотели всего лишь вызвать у людей улыбку, - заявил представитель компании немецкому информационному агентству dpa. - Никто и не думал преуменьшать масштабы коронавирусного кризиса"

Глава компании Wawi Рихард Мюллер (Richard Müller) принес извинения всем тем, кто почувствовал себя оскорбленным и выразил надежду на то, что "мы не потеряем чувство юмора даже в эти трудные времена". Компания объявила, что пожертвует доход от продаж пасхального зайца на благотворительные цели. Производитель шоколадных изделий из Пирмазенса производит около десяти миллионов шоколадных пасхальных зайцев в год.