Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-04-20

ЕРЕВАН, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 апреля, курс доллара США сократился на 1.92 драмa и составил 491.18 драм. Курс евро вырос на 1.01 драмa и составил 537.60 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.67 драм. Курс британского фунта сократился на 0.12 драмa и составил 612.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 417.04 драмa и составила 26540.49 драм. Цена серебра выросла на 0.81 драмa и составила 239.64 драм. Цена платины сократилась на 140.50 драмa и составила 11606.97 драм.