В Арцахе зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

В Республике Арцах подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло пяти человек.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Арцаха, первый является членом семьи ранее зараженного жителя общины Мирик, состояние здоровья которого оценивается как удовлетворительное. Второй - житель города Карвачар 1951-го года рождения с двусторонней пневмонией и эпидемиологическим анамнезом. Отмечается, что состояние второго пациента оценивается как средней тяжести, у него также имеются хронические заболевания.

Члены семьи упомянутого гражданина в течение последних трех дней находились в самоизоляции под строгим контролем врачей. Выясняется круг лиц, имевших тесные контакты с гражданином.

Ответы на тесты других граждан, в том числе двух сотрудников полиции, были отрицательными.