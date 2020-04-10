Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

В Арцахе зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

В Арцахе зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

В Республике Арцах подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло пяти человек. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Арцаха, первый является членом семьи ранее зараженного жителя общины Мирик, состояние здоровья которого оценивается как удовлетворительное. Второй - житель города Карвачар 1951-го года рождения с двусторонней пневмонией и эпидемиологическим анамнезом. Отмечается, что состояние второго пациента оценивается как средней тяжести, у него также имеются хронические заболевания.

Члены семьи упомянутого гражданина в течение последних трех дней находились в самоизоляции под строгим контролем врачей. Выясняется круг лиц, имевших тесные контакты с гражданином.

Ответы на тесты других граждан, в том числе двух сотрудников полиции, были отрицательными.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации