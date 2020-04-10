Здоровье  2-месячного ребенка, зараженного коронавирусом, в хорошем состоянии: Торосян

Здоровье 2-месячного ребенка, зараженного коронавирусом, в хорошем состоянии, других зараженных детей нет. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян

“Мы всегда внимательны ко всем детям, но особенно в эти дни мы должны быть более чем внимательны к детям с иммунной недостаточностью или получающим химиотерапию. При тестировании эти дети имеют особое место. Здоровье 2-месячного ребенка, зараженного коронавирусом, в хорошем состоянии, других зараженных детей нет. Среди детей школьного возраста, зараженных коронавиросом, нет таких, которые в тяжелом состоянии”, - отметил Торосян.

По состоянию на 11:00 10 апреля в Армении общее число подтвержденных случаев коронавируса – 937, число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 11, в общем счете уже вылечились 149 человек. На данный момент зафиксировано 12 летальных исходов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян