Фонд “Азнавур” присоединяется к борьбе с COVID-19

Фонд “Азнавур” объявил о своем присоединении к борьбе с COVID-19. Тесно сотрудничая с Министерством здравоохранения РА, фонд сделал возможным приобретение 5 000 штук специальных масок N95 и 1 000 защитных комплектов одежды для врачей и медработников, а также снабжение медучреждений более 7000 литрами специальной дезинфицирующей жидкостью. Как передает «Арменпресс», Фонд распространил об этом сообщение․

“С начала 2020 года от пандемии COVID-19 в разных уголках мира уже пострадали более миллиона человек. Пандемия стала мировой катастрофой, которая нарушила системы здравоохранения, образования, туризма и все сферы жизни в целом.

“Сегодня все страны сталкиваются с вызовами в сфере здравоохранения. Тем не менее, мы уверены, что вместе мы сможем преодолеть этот вызов, будучи более сплоченными, более заботливыми и более ответственными. Несколько лет назад, когда Армения переживала трудный период, Шарль Азнавур встал рядом со своей страной и народом, развивая гуманитарную деятельность в Армении.

Оставаясь верным ценностям Шарля Азнавура, Фонд “Азнавур” и сегодня присоединяется к мировой борьбе против пандемии”, - подчеркнул соучредитель и председатель Совета попечителей Фонда “Азнавур” Николя Азнавур

Тесно сотрудничая с Министерством здравоохранения РА, фонд сделал возможным приобретение 5 000 штук специальных масок N95 и 1 000 защитных комплектов одежды для врачей и медработников, а также снабжение медучреждений более 7000 литрами специальной дезинфицирующей жидкостью. Чего должно быть достаточно в течение 2 месяцев. Это создаст более безопасную среду для специалистов, которые на протяжении месяцев работают с исключительной преданностью, спасая множество жизней.

Фонд “Азнавур” выражает свою признательность каждому врачу, медработнику и добровольцу, которые ставят свою жизнь под угрозу для спасения других и помогают нам преодолеть эту эпидемию.

Инициативу фонда поддержали Фонд “Айастан” и Фонд “Пилипосян и Пилосян” из Швейцарии, Армен Гришкян и другие благотворители, которые не пожелали назвать своих имен.

Мы просим следовать советам Министерства здравоохранения, чтобы днем раньше преодолеть этот вызов. Оставайтесь дома и оставайтесь здоровыми”, - говорится в сообщении фонда.