Ни одна иранская машина, кроме грузовых с битумом, клинкером, стеклом, не доезжает до Еревана

Кроме битума, клинкера и стекла все остальные грузы с иранских машин передаются армянской стороне в приграничной зоне. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отвечая на вопрос депутата от партии “Процветающая Армения” Сергея Багратяна.

Депутат интересовался, почему не принято решение о том, чтобы иранские грузовики не доезжали до Еревана, а опорожнялись в Мегри, а потом армянские машины перевозили бы груз в Ереван, учитывая опасность инфекции коронавируса.

“В Ереван приезжают только те грузовики, которые невозможно опорожнить. Это битум, клинкер и стекло, другие грузовые машины из Ирана в Ереван не приезжают. Было обсуждено и решено, что грузы, которые невозможно перезагрузить, будут разгружаться на месте доставки, там, где этот материал используется. Грузы второго типа перезагружаются в приграничной зоне. То есть между двумя границами стоят грузовики, из одной машины груз передается в другую. Общение доведено до минимума, находится под нашим контролем”, - сказал министр.

Ежедневная пропускная возможность пункта Мегри - 30 машин в день. Вначале все из Ирана свозилось на таможенный склад. Торосян отметил, что при этом было трудно контролировать. Однако за этот небольшой промежуток времени не было зафиксировано ни одного случая передачи болезни иранскими водителями. “Возможно они были и бесследно пропали, это тоже хорошо, но в любом случае не было зафиксированного случая”, - сказал министр.

В связи с ситуацией с пандемией коронавируса Армения ввела жесткие ограничения в сфере воздушного и сухопутного сообщения. На пограничных пропускных пунктах осуществляется строгий контроль.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений. В условиях чрезвычайного положения в Армении запрещен ряд видов экономической деятельности.

Анна Григорян