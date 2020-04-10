Арменпресс открывает двери перед армянскими СМИ диаспоры

В этот тяжелый период, когда мир борется с пандемией коронавируса, и средства массовой информации столкнулись с новыми вызовами, армянское государственное информационное агентство «Арменпресс» открывает свои двери перед СМИ армянских общин всего мира. Отныне в новостной ленте Арменпресс Вы сможете прочесть главные и интересные материалы армянских СМИ диаспоры без редакционного вмешательства, а также при соблюдении правил классической орфографии и ссылок на первоисточник.

Армянские СМИ диаспоры могут направлять материалы, касающиеся армянской общины, важнейших событий в жизни стран, проблем, волнующих армянство всего мира, и влияния пандемии коронавируса на жизнь общины на адрес электронной почты contact@armenpress.am.