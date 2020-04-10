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Журналистов перед брифингами Трампа обязали сдавать экспресс-тесты на коронавирус. ТАСС

Журналистов перед брифингами Трампа обязали сдавать экспресс-тесты на коронавирус. ТАСС

Представители СМИ, которые посещают брифинги президента США Дональда Трампа, будут сдавать тесты на коронавирус. Об говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Белый дом и ассоциация корреспондентов Белого дома сообщают, что каждый перед брифингом будет сдавать экспресс-тест на коронавирус. Результаты придут до начала брифинга", - отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от Трампа или вице-президента Майкла Пенса.

Количество журналистов на брифингах Трампа теперь жестко регламентировано, корреспонденты сидят друг от друга на расстоянии.

 


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БелТА


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