Процесс кредитования МСБ и сельского хозяйства продолжается

АКБА-Кредит Агриколь Банк работает в специальном режиме и продолжает финансирование МСБ и сельского хозяйства, а также осуществляет различные программы, направленные на их развитие.

Как передает «Арменпресс», АКБА-Кредит Агриколь банк распространил сообщение об этом․

“Работая в чрезвычайном режиме, мы не прекратили финансирование стратегических, важных для государства и общества направлений. На данный момент одной из наших важнейших целей является обеспечение продолжения должного финансирования МСБ и сельского хозяйства Армении.

Являясь крупнейшим кредитором в сфере сельского хозяйства Армении и осознавая все риски, обусловленные нынешней ситуацией, мы продолжаем нормальный ход кредитования сферы сельского хозяйства. Наши клиенты могут заполнять заявки на кредиты в онлайн режиме, что еще более ускорит и облегчит процесс кредитования, минимизируя очные контакты наших сотрудников и клиентов.

С начала 2020 г.года и по сей день банк предоставил сельскохозяйственному сектору кредиты общим объемом в 13,9 млрд. драмов, из которых 5,2 млрд. в марте, а малым и средним предприятиям - общим объемом в 12,4 млрд. драмов, из которых 5,4 млрд. в марте.

Банк продолжает бесперебойный процесс финансирования указанных сфер, участвуя в программах правительства по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

В частности:

Кредитование сельского хозяйства и МСП

Софинансирование кредитов МСП

Рефинансирование кредитов МСП.

Заявки на получение сельскохозяйственных кредитов можно заполнять онлайн по следующей ссылке

Заявки на получение кредитов МСБ можно заполнить онлайн по следующей ссылке.

При возникновении вопросов Вы можете звонить на круглосуточные номера банка: 010 31 88 88, 010 31 99 99 или написать сообщение на странице банка в Facebook.

Будьте здоровы и в безопасности”, - говорится в сообщении банка.

Банк контролируется Центральным банком.