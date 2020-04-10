Безостановочная грузовая транспортная связь с ЕАЭС имеет первостепенное значение для Армении:Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в режиме видеоконференции. В заседании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Кыргызстан Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр Пашинян приветствовал участников видеоконференции и отметил, что несмотря на тяжелые времена, необходимо делать все возможное, чтобы организация ни на секунду не прерывала бы обычный ритм своей работы. В этой связи Никол Пашинян поприветствовал проведение встреч в таком формате на всех уровнях и поделился с коллегами информацией относительно ситуации с пандемией Covid-19 в Армении.

“Во-первых, должен сказать, что ситуация в стране в этом плане находится под контролем. С 16-го марта у нас действует режим чрезвычайной ситуации, а с 24-го марта - жесткий карантин. Как и практически все государства, подвергшиеся пандемии, мы ввели жесткие ограничения в сфере воздушной и сухопутной коммуникаций.

По состоянию на вчерашний день мы имели 937 случаев заражения, 149 выздоровевших и, к сожалению, 11 смертей. У преобладающего большинства заразившихся болезнь протекает в очень легкой форме, даже бессимптомно. Но мы не расслабляемся. Мы намерены интенсифицировать меры по борьбе с пандемией, повысить ее эффективность, в частности, путем увеличения количества тестирования.

В борьбе против пандемии мы сотрудничаем с нашими основными международными партнерами. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить российских коллег за оперативную помощь и эффективное взаимодействие.

В данной связи хотел бы отметить, что Армения готова по мере своих возможностей оказать поддержку и посильную помощь своим партнерам по ЕАЭС. Уверен, что в ЕАЭС мы обязаны координировать свои усилия в борьбе с пандемией.

Во-вторых, хочу сообщить, что правительством Армении недавно был принят пакет мер из 10-и мероприятий с целью смягчения социально-экономических последствий пандемии как для населения, так и для бизнеса страны. В частности, мы выделили более 50 млн долларов для нужд наиболее уязвимых слоев населения, и столько же в качестве поддержки частному сектору.

Правительство Армении предпринимает также и меры по стимулированию экономики и преодолению тяжелых кризисных явлений, возникновение которых уже никто не ставит под сомнение.

Да, к несчастью мы находимся непосредственно на пороге рецессии. По-видимому, этого уже невозможно будет избежать. Более того, никто не знает каким будет сценарий этого кризиса. Как долго продлится пандемия? Будет ли она в будущем иметь рецидивы? Насколько глубоким будет кризис, и каковым будет поведение мировой экономики в этих условиях?

Мы считаем, что в создавшихся беспрецедентных условиях, прежде всего необходимо обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС. Недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии.

Во-вторых, крайне важно обеспечить условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок. Безостановочная грузовая транспортная связь с ЕАЭС сегодня приобрела первостепенное значение для Армении. Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное, стратегическое значение для нас. В этой связи хотел бы поблагодарить за поддержку, оказываемую со стороны правительства Российской Федерации. Спасибо, Михаил Владимирович.

Наконец, как нам видится, необходимо ускорить принятие мер для существенного увеличения доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС.

Более чем уверен, что мы должны укрепить наш Союз даже в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии. Мы должны доказать жизнеспособность нашей организации, ее состоятельность в период кризиса и быть готовыми воспользоваться всеми теми экономическими возможностями, которые очевидно возникнут в посткризисный период.

В этой связи хочу заметить, что мы поддерживаем представленный секретариатом проект совместного заявления членов Высшего Евразийского совета. Он соответствует нашему видению основных задач по сотрудничеству наших стран в связи с пандемией COVID-19.

Вот, пожалуй, те вопросы, которыми я хотел поделиться с вами.

И чтобы завершить свое выступление на оптимистичной ноте, хотел бы еще раз выразить готовность Армении этой осенью принять очередное заседание Межправсовета. Надеемся, что к этому времени пандемия будет уже преодолена.

Благодарю за внимание”.

Затем участники заседания межправительственного совета обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса на территории ЕАЭС, экономические развития в сложившейся ситуации, а также совместные шаги по решению существующих проблем. Стороны договорились в ближайшем будущем продолжить обсуждение в том же формате, а до этого вице-премьеры и министры продолжат работу над вопросами, которые войдут в повестку обсуждения.