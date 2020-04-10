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Таджикистан закрыл границу для иностранцев. ТАСС

Таджикистан закрыл границу для иностранцев. ТАСС

Власти Таджикистана ввели временный запрет на въезд и выезд из страны граждан всех иностранных государств с целью недопущения проникновения в страну коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД республики.

"В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "данные ограничения не применяются в отношении дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан".


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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