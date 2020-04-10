Центр камерной музыки в День Святого Воскресения онлайн представит Берлинскую литургию Комитаса

Национальный центр камерной музыки в День Святого Воскресения на своей официальной странице в Facebook представит отрывки из “Берлинской литургии” Комитаса в исполнении Ереванского государственного камерного хора.

Дирижировать будет художественный руководитель и дирижер хора Арутюн Топикян.

Как передает «Арменпресс», онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 12 апреля в 20:30.

Все началось, когда в 1896 году Комитас получил от Александра Манташяна стипендию на обучение в Берлине. Он учился на отделении философии университета Фридриха Вильгельма (ныне университет Гумбольдта) и в частной консерватории Рихарда Шмидта. На 3-м курсе консерватории он написал известную “Берлинскую литургию”. Литургия - одна из лучших работ Комитаса раннего периода. Комитас лично перевел с армянского на немецкий и пополнил свое произведение, отрывками из “Шаракноца” и “Часослова”.

Анжела Амбарцумян