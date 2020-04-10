От коронавирусной болезни скончался еще один человек: число летальных случаев достигло 12

В Армении зарегистрирован еще один случай смерти от коронавирусной болезни. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании комиссии по здравоохранению и социальным вопросам сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торсян.

“Утром скончался еще один человек. Мы пока не сообщали, у нас уже 12 смертей, это будет видно в завтрашних цифрах. Это 81-летний гражданин с тяжелыми заболеваниями”, - сказал Торосян.

Он подчеркнул, что задача Армении - двигаться вперед, имея низкий уровень смертности. “Сегодня мы чувствуем себя чуть увереннее в плане коечного фонда и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но и до приобретения этих аппаратов из Китая мы чувствовали себя достаточно хорошо, потому что у нас уже было 80 аппаратов. Но мы должны быть готовы и к худшему - и с коечным фондом, и с лекарствами”, - сказал министр.

Утром 10 апреля стало известно, что в медицинском центре “Сурб Григор Лусаворич” из-за коронавирусной болезни скончался 72-летний гражданин.

По положению на 11:00 10 апреля в Армении зарегистрировано 937 случаев заражения коронавируса. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 11 и общим счетом уже вылечились 149 человек.

Анна Григорян