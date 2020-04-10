Армянский торт оказался в ряду национальных чешских брендов

В эти трудные дни, когда весь мир занят борьбой с продолжающейся смертельной пандемией коронавируса, чешская пресса пытается, помимо ежедневных актуальных тем, вселять в чехов оптимизм и гордость.

Как передает «Арменпресс», в издаваемом по четвергам журнале “Магазин” авторитетной чешской ежедневной газете “МФ Днес” представлены четыре известных чешских товара.

Под заголовком “Хранители секретов” были представлены четыре продукта, считающиеся самыми известными брендами Чехии: ликер “Бехеревка”, пиво “Пилзнер Уркуэль”, ликер “Фернет Сток” и торт “Марленка”. Автор статьи Даниэль Пацек рассказал, как сохраняются секреты производства самых известных чешских товаров.

В статье “Медовый роман” низложена история производства порта “Марленка”. Представлен путь, пройденный учредителем и генеральным директором компании “Марленка” Геворком Аветисяном. Как он в 1994 году приехал из Армении и обосновался в чешской Остраве. В городе Фридек Мистек, он сначала работал в пивном баре, затем смог основать производство медового торта, которое сегодня имеет 300 сотрудников. Производство, начатое изготовлением одного торта, сегодня стало мировым брендом и его продукция распространяется в 52 странах в качестве чешской.

Сейчас на заводе стоимостью в миллиард крон производится 2,5 миллиона медовых пирогов и восемь миллионов других видов выпечки. Торт “Марленка”, изготовленный по уникальному рецепту, без искусственных добавок, может храниться в течение 90 дней при температуре 24 градуса и оставаться свежим. Секрет рецепта выпечки известен только сестре Геворка Аветисяна и надежному сотруднику завода. Семейный рецепт марленки хранится в сейфе компании, ключом к которому только у основателя Г. Аветисяна. В беседе с корреспондентом Геворк Аветисян отметил: “Для меня Чешская Республика - место, похожее на Святую Землю, она стала моим домом, и я очень счастлив, что могу представлять в мире Чехию своими тортами”.

Отрадно, что и для чехов “Марленка” стала символом гордости и всего за два десятилетия она стала не только чешской, но и мировой торговой маркой, производимой в Чехии.

Акоп Асатрян

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