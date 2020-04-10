28 лет трагедии в Мараге: Жители не теряют надежду вернуться в родное село

Сегодня, 10-го апреля, исполняется 28-я годовщина резни армянского населения села Марага в Арцахе, устроенного азербайджанскими войсками.

Село Марага, входившее в Мартакертский район, считалось одним из самых богатых в районе. В селе работало несколько предприятий, было развито виноградарство. После погромов армян в Баку, Сумгаите и Кировабаде, многие беженцы нашли пристанище в различных приграничных армянских селах, в том числе и в Мараге. После волны погромов Азербайджан предпринял намного более масштабное нападение на армян, уже на территории Арцаха, под удар попало мирное население. Только за несколько часов 10-го апреля азербайджанцами, захватившим село на несколько часов, было убито около 50 местных мирных жителя, в основном это были старики и женщины. Примерно столько же людей было угнано в плен. Усилиями армянской стороны пленные были возвращены. Но вернулись не все, судьба 19 человек неизвестна до сих пор.

С 1954 года село Марага и находящееся рядом село Маргушеван были объединены советской властью в совхоз под названием Ленинаван. По состоянию на 1989 год в Ленинаване проживало около 5000 жителей. Число жителей увеличилось, после того как туда прибыли беженцы, армяне из Сумгаита, а затем Баку и Кировабада. Точных данных о количестве беженцев нет, но по утверждению свидетелей их был большое количество, они даже успели построить отдельный район в селе.

Начиная с 1989 года по всей границе Арцаха начались нападения на армян, под обстрел попали армянские, время от времени совершались нападения малыми группами на мирное население, людей запугивали и терроризировали.

Марага и Маргушеван стали целью для нападения в феврале 1992 года. По инициативе селян было создано добровольное ополчение, командиром которого стал Рома Карапетян. По воспоминаниям последнего, добровольцам удалось предотвратить нападение на село 26 февраля. Напряженность росла до 10 апреля, когда на позиции добровольцев напали не только подразделения военных, но и азербайджанский ОМОН, который тогда был намного лучше вооружен и обучен.

Первые две атаки 10 апреля были отбиты. Население начало покидать Марагу, ища убежища в соседних деревнях. Свидетели рассказывают, что в день нападения в селе оставалось 118 человек, которые группами спрятались в убежищах, подготовленных заранее.

Главный удар был нанесен после полудня, в этот раз сил добровольцев не хватило, чтобы удержать азербайджанцев. В атаке участвовали подразделения министерства обороны Азербайджана и ОМОН, при поддержке бронетехники, в том числе танков. Армянской стороне нечем было остановить технику, добровольцы вынужденно отступили.

По свидетельствам командира отряда самообороны Ромы Карапетяна, бронетехника крутилась по селу несколько часов, а село осталось под контролем азербайджанцев до вечера. За это время азербайджанские подразделения устроили резню мирного населения, подвергли стариков и женщин пыткам и насилию, уничтожались и поджигали дома. После освобождения села на телах почти всех жертв погрома были обнаружены кресты, вырезанные ножами.

Азербайджанцам также удалось увести в плен около 50 жителей села. Большинство заложников составляли дети и женщины. После огромной работы, проведенной армянской стороной, часть из них удалось выкупить или обменять. Судьба 19 человек осталась неизвестна.

В одном из свидетельств очевидцев описано, как жителей Мараги, супругов Размика и Свету Мовсисян увели в Мирбашир, где начальник тюрьмы держал их как собак, заставляя передвигаться на корточках.

Командиры подразделений и другие военнослужащие, участвовавшие в нападении на Марагу и резне, затем были награждены, некоторые стали “национальными героями Азербайджана”. Это показывает, что такие шаги приветствовались и поощрялись со стороны Азербайджана, являясь часть их государственной политики по уничтожению армян.

Марага перешла под контроль азербайджанцев в июне 1992 года, когда азербайджанские войска предприняли наступление по всему фронту театра боевых действий. Сейчас село пустует, там расположены подразделения вооруженных сил Азербайджана. Часть бывших жителей Мараги была вынуждена покинуть Арцах и Армению, но некоторые нашли убежище в другой части Арцаха, основали село Нор Марага, не теряя надежды когда-нибудь вернуться в свое родное село.