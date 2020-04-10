Армения готова осенью принять заседание Евразийского межправительственного совета: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность Армении осенью принять у себя очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 10 апреля в ходе видеоконференции Евразийского межправительственного совета.

“Армения готова этой осенью принять очередное заседание Межправительственного совета. Надеемся, что до этого эпидемия уже будет преодолена”, - сказал Пашинян.

Заседание Евразийского межправительственного совета, которое должен был принять Минск, вследствие распространения пандемии коронавируса проводится посредством видеоконференции. Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 1 млн 608 тысяч. От коронавирусной болезни выздоровели 358 015 человек, погибли 95 837 человек.

Норайр Шогикян