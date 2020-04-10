Трамп: в США сделали свыше 2 миллионов тестов на коронавирус

Президент Дональд Трамп сообщил в четверг о том, что в США проведено уже свыше двух миллионов тестов на коронавирус. Глава государства заявил об этом во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

«Сегодня я сообщаю, что мы провели в Соединенных Штатах 2 миллиона тестов», - сказал президент, добавив, что тесты, проводимые в США, являются «очень сложными и высокоточными».

«Другие страны смотрят на то, что мы делаем, и наша деятельность в сфере тестирования, безусловно, является самой высокоточной и лучшей, чем где-либо», - подчеркнул президент.

Трамп также рассказал журналистам о том, что сейчас американские врачи тестируют 19 видов терапии для лечения коронавируса, и еще более 26 видов терапии готовятся к испытаниям.

Президент считает, что США уже достигли пика заболеваемости, «и в некоторых случаях мы движемся вниз», добавил Трамп.