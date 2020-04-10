В прошлом году социальные пособия получили 86 700 семей

В Армении в системе пособий в сфере социального содействия в 2019 году было зарегистрировано более 105 000 семей, из них пособия получили 86 700.

Как передает «Арменпресс», об этом сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян, представляя на заседании постоянной комиссии НС Армении по здравоохранению и социальным вопросам доклад о ходе и результатах реализации программы правительства на 2019 год.

“В сфере социального содействия мы попытались найти системные решения. В 2020 году принято законодательное изменение, и процесс продолжается. В системе пособий зарегистрировано более 105 000 семей, из которых 86 700 семей получили пособия. Средний размер пособия составил 31 350 драмов. В других случаях было единовременное, квартальное содействие или оказание срочной помощи”, - сказала Батоян.

Она также сообщила, что в сфере социальной поддержки в 2019 году для 1 001 семьи была создана возможность заняться сельскохозяйственной работой. Это означает, что люди, включенные в систему пособий, кроме финансовой поддержки, получили возможность заняться этой деятельностью и в то же время не выходить из системы пособий. Министр отметила, что это программа поэтапного преодоления бедности. Она продолжается.

Анна Григорян