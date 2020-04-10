На перекрестке кинотеатра “Айреник” будет опробовано круговое движение

На перекрестке проспекта Аршакуняц и улицы Гарегина Нжде в Ереване будут отключены светофоры, и будет опробовано круговое движение. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Овсеп Кубатян.

“На перекрестке Аршакуняц - Гарегин Нжде (перекресток кинотеатра “Айреник”) будут отключены светофоры и будет опробовано круговое движение", - написал Кубатян.

31 августа 2018 года на заседании Совета по градостроительству, охране природы, коммуникациям и транспорту при мэре Еревана были представлены и обсуждены 4 варианта проекта транспортного узла проспекта Аршакуняц и улицы Гарегина Нжде. Транспортный узел проспекта Аршакуняц и улицы Гарегина Нжде действует довольно перегружено, в результате чего в определенные часы дня возникает труднопроходимость. В основе всех вариантов представленного проекта лежала организация бесперебойного движения и разгрузка потоков, одновременно обеспечивая беспрепятственный переход пешеходов.

Норайр Шогикян