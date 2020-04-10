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9 апреля на территории Армении было дезинфецировано 490 общественных мест

9 апреля на территории Армении было дезинфецировано 490 общественных мест

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна подразделения спасательной службы осуществили профилактические мероприятия в 8 областях Армении и в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“9 апреля спасатели обеззаразили 490 мест общественного назначения, из которых 129 - торговые центры, супермаркеты и магазины.

Были обеззаражены здания администрации Гегаркуникской области, муниципалитетов Арарата, Берда, Мартуни, Веди, Гаварского территориального отдела социального обеспечения, Ереванского офиса Защитника прав человека, Вагаршапатского роддома и поликлиники, 5 областных медицинских центров и 4 аптек, 4 аптек, Мартунинского военкомата, церкви Гавара и села Норатус, филиалов “Айпост” Ведингашата, 3 пунктов обслуживания связи Арарата.

Были обеззаражены рынки Ванадзора, Капана, территория под названием “Лачинский переход”  на Гюмрийском рынке, территория завода “Дустр Мелания” в Ташире, 1 жилое здание, 44 банкомата, 27 банковских и 6 кредитных организаций и 15 других мест общественного назначения.

Ежедневно обеззараживаются здания и сооружения всех структурных и территориальных подразделений МЧС, дворы и транспортные средства всех видов, имущество, техника и форма спасательных служащих”, - говорится в сообщении.


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