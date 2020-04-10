План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около 400 млн долларов. Deutsche welle
Глобальный план ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса собрал уже 396,5 млн долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на закрытом заседании Совбеза ООН, состоявшемся в ночь на пятницу, 10 апреля.
Назвав уже собранную сумму пожертвований, глава всемирной организации напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.
О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме двух млрд долларов на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 "в самых уязвимых странах мира", Гуттериш объявил на своей странице в Twitter 25 марта.
Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции. Как отмечает информагентство AFP, заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.
По словам дипломата, роль Совета Безопасности ООН в этой борьбе очень важна, поскольку этот орган может способствовать смягчению последствий пандемии COVID-19 для "мира и безопасности".
В то же время Антониу Гутерриш отметил, что воодушевлен поддержкой, которую получил его призыв к прекращению огня по всему миру на фоне пандемии COVID-19. "От Южной Америки до Африки и от Ближнего Востока до Азии мы наблюдаем, как конфликтующие стороны предпринимают некоторые первоначальные шаги для борьбы с пандемией и прекращения насилия", - отметил он.
С другой стороны, генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в этой связи соблюдать осторожность.
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