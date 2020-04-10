Чемпионат Европы по баскетболу состоится в 2022 году вместо 2021 года
11:28, 10 Апрель, 2020
Чемпионат Европы по баскетболу с 2021 года перенесен на 2022 год.
Как передает «Арменпресс», такое решение приняла Международная федерация баскетбола, учитывая тот факт, что Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенес на 2021 год.
Ранее Международная федерация атлетики также перенесла ЧМ с 2021 года на 2022 год, вновь учитывая изменения сроков Олимпийских игр.
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