Чемпионат Европы по баскетболу состоится в 2022 году вместо 2021 года

Чемпионат Европы по баскетболу с 2021 года перенесен на 2022 год.

Как передает «Арменпресс», такое решение приняла Международная федерация баскетбола, учитывая тот факт, что Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенес на 2021 год.

Ранее Международная федерация атлетики также перенесла ЧМ с 2021 года на 2022 год, вновь учитывая изменения сроков Олимпийских игр.