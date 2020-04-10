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“Рома” хочет еще на год продлить аренду Мхитаряна

“Рома” хочет еще на год продлить аренду Мхитаряна

Итальянская “Рома” попытается удержать в команде капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна еще на год.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Calciomercato. У “Ромы” есть желание еще один сезон продержать Мхитаряна в Риме на правах аренды.

Ранее, по данным международных СМИ, “Рома” дважды получала отказ, предлагая за Мхитаряна 10 и 15 миллионов евро. Лондонский “Арсенал”, однако, рассчитывает получить за армянского футболиста 20 млн евро.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале текущего сезона перешел из “Арсенала” в “Рому” на правах аренды. В течение этого времени армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.
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БелТА


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