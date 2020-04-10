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В Кашатагском медобъединении Арцаха у 6 человек взяты пробы

В Кашатагском медобъединении Арцаха у 6 человек взяты пробы

В Кашатагском медобъединении Арцаха на данный момент есть 6 изолированных граждан, двое из которых с температурой.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“У 6 человек взяты пробы и направлены на исследование. Позже они были взяты еще у троих граждан”, -  говорится в сообщении.

Из Министерства здравоохранения Арцаха сообщают, что село Мирик и близлежащие общины продолжают оставаться в самоизоляции, медперсонал, осуществляющий там дежурство, не получал никаких сигналов.

Во избежание распространения ложных и недостоверных слухов Информационный штаб Арцаха вновь призывает следить за официальной информацией, представленной посредством Информационного штаба межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса нового типа, сформированной в Республике Арцах.

Первый случай заражения коронавирусом в Арцахе был зафиксирован 7 апреля, число зараженных достигло - 3.

Карен Хачатрян


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