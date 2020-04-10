В Таиланде 15 из 77 провинций закрыли въезд из-за коронавируса

Пятнадцать провинций Таиланда из 77 закрыли въезд и ограничили передвижение граждан в связи с эпидемией коронавируса, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пятнадцать провинций страны, 12 на юге и три на северо-востоке, закрыли въезд и ввели контроль выезда и передвижения граждан по своей территории. Еще в одной провинции, Чонбури на восточном побережье Таиланда, закрыт курортный город Паттайя", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

На всей территории Таиланда из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует комендантский час с 22.00 до 4.00. В целях борьбы с распространением инфекции закрыты все торговые центры, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек, и предприятия сферы общественного питания, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В ряде провинций и в столице страны Бангкоке введен запрет на продажу алкогольной продукции.