Министерство НОКС создало онлайн-платформы для армян диаспоры

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ситуации, сложившейся в условиях чрезвычайного положения, объявленного в разных странах, и по возможности обеспечить непрерывность образовательного процесса наших соотечественников из диаспоры на канале Министерства в You Tube https://www.youtube.com/user/armeduchannel) установлены видеоролики по арменоведческим предметам “Армянский язык”, “Армянская литература” и “История Армении”: https://bit.ly/34m1Wtm. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства.

“Кроме того, на запущенной МНОКС комплексной странице ресурсов дистанционного образования (heravar.armedu.am) также имеются и онлайн ресурсы и инструменты, в частности, Tumanyan. Онлайн школа: https://armenian-language.org/, посредством которой дети наших соотечественников из диаспоры могут выучить армянский язык, занятия на иностранном языке.

На вышеуказанной странице размещена также площадка онлайн-образования армянского виртуального университета ВАБС, где размещена информация об армянском культурном наследии: языке, истории, религии, архитектуре, кухне, шахматах. В основе интерактивного содержания лежат мультимедийные электронные книги, онлайн-курсы и виртуальные посещения, которые представлены на семи языках: восточноармянском и западноармянском, английском, французском, русском, испанском и турецком. Помимо учебных самоучительных материалов на образовательной платформе ВАБС организуются и виртуальные визиты в исторические и культурные достопримечательности Армении и стран проживания диаспоры. Интерактивная онлайн-образовательная платформа ВАБС доступна бесплатно: www.avc-agbu.org на сайте, а также в социальных сетях ВАБС.

Многочисленные арменоведческие материалы доступны и в “Хранилище ресурсов” армянской образовательной среды, - говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.