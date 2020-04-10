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Вблизи спортивно-концертного комплекса Еревана обнаружена дистанционная наступательная граната

Вблизи спортивно-концертного комплекса Еревана обнаружена дистанционная наступательная граната

9-го апреля в 14:34 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна в Ереване обнаружена граната. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал инженерный отряд коллективного центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны СС МЧС Армении.

Обнаруженную дистанционную наступательную гранату типа “РГ-42”, уже подверженную коррозии, инженерный отряд перевез на Нубарашенский полигон и уничтожил.


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