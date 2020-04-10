Спасатели уничтожили обнаруженный взрыватель ручной гранаты

9-го апреля в 15:40 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле управления военной полиции Еревана при проведении земляных работ был обнаружен взрыватель гранаты.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал инженерный отряд центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны СС МЧС Армении.

Был обнаружен предохранитель ручной гранаты типа “УЗРГ-М”. Инженерный отряд перевез его на Нубарашенский полигон и уничтожил.