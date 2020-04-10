Спасатели уничтожили обнаруженный взрыватель ручной гранаты
10:06, 10 Апрель, 2020
9-го апреля в 15:40 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле управления военной полиции Еревана при проведении земляных работ был обнаружен взрыватель гранаты.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал инженерный отряд центра сил гражданской обороны управления гражданской обороны СС МЧС Армении.
Был обнаружен предохранитель ручной гранаты типа “УЗРГ-М”. Инженерный отряд перевез его на Нубарашенский полигон и уничтожил.
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