Цены на цветные металлы - 09-04-20

ЛОНДОН, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1459.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5000.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1713.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11497.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 14608.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1904.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.25% и составила 17968.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.